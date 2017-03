La saison 2 de Westworld modifiée à cause de ses fans.

Westworld, c'est la dernière grosse production de la chaine de télévision américaine HBO réalisée par Jonathan Nolan (le frère de Christopher) et sa femme Lisa Joly. La série produite par J.J. Abrams (Cloverfield, Super 8) et Bryan Burk se déroule dans un parc d'attractions futuriste peuplé d'androïdes.

De plus en plus de moyens sont mis en place afin d'éviter les fuites qui compromettraient les surprises prévues dans la série, mais si les fans se mettent en tête de trouver ce qu'il va se produire dans les prochains épisodes, il deviendra de plus en plus difficile d'éviter les spoils avant même que les premières images soient tournées. Jonathan Nolan l'a appris à ses dépens quand il a vu que les membres de la communauté Reddit avaient découvert l'intrigue du troisième épisode de la deuxième saison prévue pour 2018. Lors du PaleyFest, un festival spécialisé en shows télévisés, le réalisateur était partagé entre la joie que sa série intéresse tellement le public et le fait que cela finisse par gâcher le travail.

Le rendez-vous est donc pris pour 2018 pour vérifier la façon dont il aura arrangé cet épisode et si les fans auront entre-temps déchiffré d'autres énigmes de la série à succès.