La (presque) intégrale des Monty Python bientôt sur Netflix

Des classiques fascinants comme Life of Brian, The Holy Grail, la série télévisée Flying Circus et divers spectacles, comme le dernier spectacle Monty Python Live (Mostly) de 2014, enrichiront l'offre Netflix. Le spectacle du membre du groupe Eric Idle, What About Dick?, sera également disponible.

Outre Eric Idle, le groupe de comédie se compose de John Cleese, de Terry Gilliam, de Terry Jones et de Michael Palin. Le sixième membre du groupe, Graham Chapman, est décédé en 1989 à l'âge de 48 ans en raison de complications liées à un accident vasculaire cérébral et à un cancer de la gorge.

Le site de Monty Python fait remarquer que tous les titres ne seront pas disponibles en même temps et que le nombre de titres disponibles dépendra du pays.