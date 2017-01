La célèbre série Twin Peaks revient en mai prochain

La nouvelle saison comptera 18 épisodes qui ont été filmés à la suite, comme un film. La série culte de David Lynch et Mark Frost commencera avec un premier "double épisode" de deux heures, suivi d'un troisième et quatrième épisode d'une heure. Ils seront disponibles sur la plate-forme digitale de Showtime pour les États-Unis: on ne sait pas encore si un opérateur belge collera de près à cette diffusion.

Le style lynchien de cette série revient donc sur les écrans 25 ans après la mort de Laura Palmer. Les fans de la série retrouveront l'agent du FBI Dale Cooper, incarné par l'acteur de l'époque, Kyle Maclachlan. Pour l'accompagner, un casting cinq étoiles vient s'ajouter à celui de 1990: Naomi Watts,David Duchovny, Monica Bellucci, Amanda Seyfried, Laura Dern, Michael Cera, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth... Au total, ils seront plus de 200 à l'affiche pour faire vivre la petite ville imaginaire de 51.201 habitants de l'Etat de Washington.