Jodie Foster va réaliser un épisode de Black Mirror (bande-annonce)

La quatrième saison de Black Mirror, que Netflix a racheté il y a deux ans à la Britannique Channel 4, sortira "bientôt". Mais si la plateforme de streaming n'a pas encore donné de date exacte, elle vient néanmoins d'en dévoiler quelques images ainsi que les détails de chacun des six nouveaux épisodes qui ont tous été écrits par le créateur de la série, Charlie Brooker.

Black Mirror fonctionnant toujours sous forme d'anthologie, chaque épisode sera indépendant du reste, avec une équipe différente à chaque fois et pour seule ligne directrice les dérives de la technologie et un certain "malaise collectif avec le monde moderne".

Parmi les réalisateurs les plus prestigieux qui se relaieront derrière la caméra, on retrouvera notamment Jodie Foster sur l'épisode Arkangel ainsi que John Hillcoat (The Road) sur Crocodile. Colm McCarthy, Tim Van Patten, David Slade et Toby Haynes réaliseront également chacun un épisode. Du côté du casting, on remarquera la présence quelques figures connues du monde des séries: Cristin Milioti (How I Met Your Mother), Jesse Plemons (Fargo), Jimmi Simpson (Westworld), George Blagden (Vikings), ainsi que Rosemarie DeWitt (La La Land).

Si le teaser ci-dessus ne révèle pas encore grand-chose, il permet toutefois de se faire une petite idée des univers dans lesquels la série évoluera...