Hot Girls Wanted ou l'éducation sexuelle à l'ère de la technologie (vidéo)

Est-ce que le porno est la version moderne de l'éducation sexuelle? Une relation virtuelle peut-elle procurer le bonheur dans la vie réelle? Voilà le type de questions auxquelles on trouvera des réponses dans la nouvelle série Netflix Hot Girls Wanted: Turned On.

Ce nouveau projet est mené par Rashida Jones, Jill Bauer et Ronna Gradus, soit la même équipe de productrices que pour le documentaire. Elles s'intéressent à la vie de personnes dont la vie a été affectée par l'explosion d'Internet, un lieu où les réseaux sociaux, la pornographie et les relations virtuelles sont accessibles à tout le monde. Chaque épisode s'intéressera à la relation qu'entretiennent sexe et nouvelles technologies en abordant les thèmes de l'intimité, de la (dé)connexion ou encore des genres.

Les 6 épisodes de la série seront disponibles dès le 21 avril sur Netflix et seront une extension du documentaire qui avait été présenté lors du festival Sundance en 2015.