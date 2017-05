HBO prévoit 4 spin-offs de Game of Thrones

En 2018, Game of Thrones, la série événement d'HBO, prendra fin: qui montera sur le trône de fer? Comment Jon Snow et Daenerys vont-ils venir à bout des marcheurs blancs? Il ne reste plus que treize épisodes avant de connaitre le dénouement final d'une histoire qui a rassemblé un nombre de fans considérable.

Et ceux-ci ont d'ailleurs de quoi se réjouir: Home Box Office annonce pas moins de quatre projets de séries télévisées dérivés de l'univers fantastique de Georges R. R. Martin. La chaîne ne conçoit apparemment pas l'abandon de sa série phare et ça se comprend.

Divers scénaristes travailleront sur ces nouvelles oeuvres: Georges R. R. Martin se verra impliqué dans deux d'entre elles, aux côtés de Jane Goldman, à qui on doit notamment Kingsman et X-Men: Le commencement, et de Carly Wray, scénariste de Constantine et Mad men. Les deux autres seront confiées à Max Borenstein, qui a travaillé sur Minority Report et Kong: Skull Island et à Brian Helgeland, scénariste de L.A Confidential ou encore de Mystic River.

Actuellement, aucune information sur le contenu de ces quatre projets n'a été dévoilée. HBO explique dans un communiqué que les spin-offs poursuivront la découverte du monde de Westeros et que David Benioff et Dan Weiss seront toujours de la partie. Cependant, ils ne seront plus chargés de l'écriture des épisodes mais assisteront Georges R. R. Martin en tant que producteurs exécutifs de tous les projets. Ceux-ci ne seront d'ailleurs pas forcément tous menés à terme: "Les scénaristes prendront le temps qu'il faut, nous aussi, puis nous étudierons la situation quand nous recevrons les scripts", explique un des responsables de la grande chaîne américaine.

En attendant plus de précision, la saison 7 commencera le 16 juillet prochain aux Etats-Unis.

Calvin Van der Ghinst