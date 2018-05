Hakima Darhmouch quitte RTL pour la RTBF

La RTBF a sélectionné Hakima Darhmouch à ce poste de manager après avoir lancé un appel, en interne et en externe. Celle qui a fait ses armes chez RTL a "convaincu le jury par la qualité éditoriale de son projet, par ses propositions de valorisation et de diffusion de l'offre culturelle de la RTBF mais aussi par son adhésion aux valeurs de l'entreprise et au partage de la vision stratégique de RTBF 2022", le plan stratégique du service public pour les années à venir, souligne la RTBF dans un communiqué.

La date de son arrivée dans l'entreprise n'a pas été communiquée mais Mme Darhmouch ne reviendra pas à l'antenne du RTL Info, a précisé ce dernier.

La Société des journalistes (SDJ) de RTL a elle salué, dans un communiqué, "en ses qualités de présentatrice et de rédactrice en chef adjointe, un des piliers de RTL s'impliquant au quotidien dans la vie de la rédaction". La perte de celle qui a été aux commandes de 1.500 journaux télévisés intervient quelques mois après le licenciement de 88 travailleurs au sein de RTL Belgium, dans le cadre d'un plan de restructuration. Ce départ n'est toutefois pas lié à ce plan, a insisté le porte-parole de RTL. Il fait suite à "une réflexion personnelle menée par Hakima depuis près de deux ans", a souligné l'entreprise privée.