Gilles Vandeweerd, comédien perché

Il n'est pas de ceux qui prétendent vouloir faire ce métier depuis qu'ils sont tout petits: "C'est apparu alors que je me cherchais encore." Gilles Vandeweerd est originaire de Liège comme ne l'indique pas un accent gommé par l'exercice du répertoire théâtral, fruit d'une activité intense depuis qu'il est entré en première année au Cours Florent à Bruxelles en 2013. "J'avais commencé des études de Sciences-Éco et vécu un enfer de quatre ans. Ce n'était pas le monde dans lequel je voulais exister. Je voulais être comédien. À l'heure de me réorienter, cette décision a dû me prendre dix secondes." Passé le flip des parents, qui voient leur fils passer d'une situation d'embauche potentielle à un univers pas forcément choisi pour sa sécurité d'emploi, le choix s'avère le bon: "Un ans plus tard, ils ont vu ce que ça me faisait d'être sur scène et là, ils ont compris. Je me levais tous les matins à 5h30 pour faire le trajet vers Bruxelles depuis Herstal. J'ai pris toutes les classes possibles à Florent."

