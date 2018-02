Game of Thrones, meilleure série anglo-saxonne pour les belges

C'est la quatrième année consécutive que le magazine Télépro établit le classement, en collaboration avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et l'Université de Liège, des émissions les plus qualitatives selon les téléspectateurs belges. Le classement est constitué par un échantillon d'un peu plus de 2000 Belges francophones et majeurs, venant d'univers socio-démographiques variés.

Et c'est Game of Thrones qui l'emporte du côté des séries anglo-saxonnes. Elle devance Esprits criminels, qui fait preuve de beaucoup de régularité en se stabilisant dans le top 4 depuis les débuts du sondage. Viennent ensuite Vikings, Broadchurch et This Is Us. Les séries françaises sont quant à elles dominées par Un village français, juste devant les trois valeurs sûres Joséphine, ange gardien, Camping Paradis et Plus belle la vie.

L'émission de Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue, détrône Koh Lanta à la première place du classement des téléréalités. Un classement où les émissions des chaînes RTL TVI et AB3 figurent en majorité, avec notamment Cauchemar en cuisine, L'amour est dans le pré et Baby-Boom. À noter, le très mauvais score de Mariés au premier regard, qui pointe seulement en 18e position.

Nagui, l'animateur préféré des français, semble avoir le même impact en Belgique. Tout le monde veut prendre sa place a été choisi en tant que jeu télévisé le plus qualitatif, devant Septante et un et Questions pour un champion, qui reprend une place.

Concernant les divertissements, c'est Le Grand cactus qui domine la liste, et ce sans équivoque. Jérôme de Warzée est considéré comme l'animateur le plus qualitatif dans ce genre. Nagui figure également dans ce classement avec Taratata 100% live, qui termine second, devant Danse avec les stars où l'on a pu suivre notre ex-miss météo Tatiana Silva.

Les magazines d'informations sont, quant à eux, dominés nettement par les émissions de la journaliste Élise Lucet, Envoyé spécial (1er) et Cash investigation (2e). Viennent ensuite les productions belges On n'est pas des pigeons (3e) et Questions à la Une (4e).

