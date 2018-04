Frederick Wiseman: "Faire oeuvre politique n'était pas mon intention, même si, bien sûr, tout film est politique"

Entamé au mitan des années 60, le parcours de Frederick Wiseman l'a vu se spécialiser dans des documentaires sur des institutions, comme autant de moyens de décrypter la société (américaine) et le monde. De l'hôpital psychiatrique de Titicut Follies, son premier film, à l'aide sociale dans Welfare; des forces de l'ordre dans Law and Order à l'armée dans Basic Training ou Missile; de l'éducation dans High School à la justice dans Juvenile Court, et l'on en passe -il a signé une quarantaine de films à ce jour-, il n'est ainsi guère de domaines qui aient échappé à la sagacité du cinéaste américain. Lequel raconte volontiers avoir embrassé la veine documentaire dès lors que les développements technologiques de l'époque "permettaient de faire un film à tout propos, ouvrant le monde au point que tout devenait sujet potentiel pour autant qu'il recèle assez de vie". Venant après Ballet, où il investissait l'American Ballet Theatre, La Comédie-française, où il plongeait au coeur du théâtre parisien, La Danse, où il en faisait de même de l'Opéra de Paris, et National Gallery, où sa caméra arpentait le musée londonien, Ex Libris: The New York Public Library (NYPL) confirme l'intérêt de l'auteur pour les institutions culturelles. Il y propose une vision panoramique de l'établissement plus que centenaire et de son fonctionnement, sa caméra opérant entre la bibliothèque centrale de Manhattan et ses dizaines de succursales réparties dans le tissu new-yorkais.

...