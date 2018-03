France 4 lance une nouvelle série animée entre rap et musique classique

"De la musique classique? Beeerk." Si aujourd'hui les enfants et adolescents sont plus touchés par le rap et la pop, le défi de cette nouvelle série produite par la société Monello et diffusée à 17h15 sur France 4 pour 52 épisodes. Et pour créer la série, rien de tel que d'allier deux stars de ces deux univers différents que sont le rappeur Akhénaton et le chef d'orchestre Daniel Barenboïm.

La série mettra en scène Max, un jeune ado qui joue du clavier pour un groupe de rap, les Ninja Vénèr mais aussi passionné de skate et de football. Il se retrouvera par hasard nez à nez avec de la musique de compositeur et tombera directement amoureux de celle-ci. Mais la pression de ses amis le poussera à cacher cette passion naissante, alors qu'il commence à suivre des cours avec le compositeur, Maestro.

C'est Daniel Barenboïm qui a interprété tous les morceaux qui seront entendus au fil des 52 épisodes de la série. Dans un article du Parisien, il se dit enthousiasmé par le projet. "Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la musique est si importante dans la vie. Cette série donne la possibilité aux enfants de s'y intéresser, de s'amuser et d'apprendre sans effort, avance-t-il. Et il y a des messages importants sur les effets que la musique peut provoquer chez les êtres humains."

Au niveau de la musique d'ambiance, c'est le rappeur d'IAM Akhénaton qui s'en est chargé, avançant que l'écart n'est pas si grand entre le rap et la musique classique. "J'ai découvert la musique classique en faisant du rap! explique-t-il. Le hip-hop est une culture qui s'inspire de tous les genres musicaux, y compris le classique." Ce n'est pas la première fois que le rappeur est lié à une série animée puisqu'il avait déjà prêté sa voix au générique de Foot 2 Rue, la série diffusée entre 2005 et 2011 sur France 3.

Avis aux plus jeunes, la série débute dès ce lundi à 17h15 sur France 4.

Guillaume Scheunders