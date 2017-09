Downton Abbey et Koh Lanta plébiscités par les téléspectateurs belges

Plusieurs types de programmes sont distingués par cette enquête biannuelle de Télépro, qui se centre sur la qualité des émissions, et non sur leur nombre de téléspectateurs. Les séries anglo-américaines sont par exemple identifiées avec Downton Abbey en tête. Elle est suivie de près par Grey's Anatomy, qui gagne une place par rapport à l'année dernière. Esprits criminels, The Last Kingdom et Blacklist figurent également dans le top 5.

Du côté des séries françaises, Versailles est notamment plébiscitée, tout comme Plus belle la vie, qui prend même la première place chez les 18-34 ans. La série Dix pour cent, qui a pourtant rencontré un grand succès en France, est seulement sixième du classement.

La troisième saison de la téléréalité belge Expédition Pairi Daiza se classe, elle, directement deuxième de sa catégorie, juste derrière Koh Lanta. Les programmes qui mettent en avant de grandes valeurs sociales, de l'aventure ou le soin des animaux rencontrent beaucoup de succès en terme de qualité, davantage que celles qui font appel à l'intime.

Concernant les jeux, Questions pour un champion recule à la quatrième place, alors qu'il était en pole position l'an passé, probablement à cause du départ de son présentateur fétiche, Julien Lepers. C'est Tout le monde veut prendre sa place qui est l'émission la plus qualitative selon les personnes interrogées, notamment grâce à l'animateur Nagui.

Le Grand Cactus est, quant à lui, le premier divertissement plébiscité pour la deuxième année consécutive, et constitue l'un des seuls programmes belges des différents classements du sondage. Il est suivi par The Voice, version française, et Top Chef.

Enfin, les principaux magazines d'information et de détente considérés comme qualitatifs par les participants à l'enquête sont Envoyé spécial et On n'est pas des pigeons, mais aussi Des racines et des ailes et Rendez-vous en terre inconnue.

Salammbô Marie