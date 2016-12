Dans les coulisses de Trollhunters, la série d'animation de Guillermo Del Toro

Au casting voix de cette série qui veut parler aux petits comme aux grands, on retrouve notamment Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy), Steven Yeun (The Walking Dead) et Kelsey Grammer (Boss). Les 26 épisodes de la Trollhunters sera disponible le 23 décembre sur Netflix.

La saga Chasseurs de Trolls de DreamWorks, adaptée de la série de livres éponymes signés Guillermo Del Toro et Daniel Kraus, raconte l'histoire de deux mondes qui s'opposent. L'ado Jimmy Dulac découvre un jour une amulette mystique sur le chemin de l'école et pénètre une civilisation secrète de trolls puissants qui vivent sous sa ville. Mais si Jimmy ne manque ni de caractère ni du sens de l'aventure, il n'est pas du tout préparé à assumer les nouvelles responsabilités qui lui tombent dessus. Devenu par force chasseur de trolls, il doit protéger les gentils trolls menacés par de puissants ennemis vengeurs. Premier humain à avoir cet honneur, Jimmy passe des bagarres de cour d'école à une guerre qui fait rage depuis des siècles et menace désormais l'humanité et les trolls. Épaulé par ses meilleurs amis humains et quelques alliés trolls, le courageux garçon de 15 ans se jette à corps perdu dans un monde fantastique de créatures étonnantes, de glorieuses cités et d'ennemis féroces bien décidés à l'éliminer. Destiné à jouer un rôle d'envergure dans un combat contre le bien et le mal qui s'éternise et risque de tout détruire, Jimmy veut sauver le monde... Après son cours de sport.

