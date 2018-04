Champion, La Trève, Unité 42...: le belge horizon des séries

Point positif de cet horizon qui se dégage: la révélation des talents et du savoir-faire des acteurs, réalisateurs, scénaristes, techniciens qui n'attendent plus que la France éternue pour sortir leur mouchoir et leurs bonnes histoires. Après la première vague lancée par La Trêve, Ennemi public, Unité 42, et eLegal, ce ne sont pas moins de 20 projets qui sont en développement, soutenus par le Fonds Séries Belges (partenariat RTBF et Fédération Wallonie-Bruxelles). Parmi eux, trois sont en post production (avec Ennemi Public 2, lire notre visite de plateau), et un...