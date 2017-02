Bryan Cranston aux commandes de la nouvelle série Amazon adaptée de Philip K. Dick

Bonne nouvelle pour les fans de l'auteur de science-fiction américain Philip K. Dick. Annoncée depuis mai 2016, la série Electric Dreams: The World of Philip K. Dick va bel et bien voir le jour puisque la plateforme de streaming Amazon vient d'acquérir les droits de cette série. Autre bonne nouvelle, elle sera produite par l'acteur Bryan Cranston, qu'on a pu voir dans Malcolm in the Middle ou plus récemment dans Breaking Bad. Il a d'ailleurs promis qu'il jouerait dans au moins un des dix épisodes qui auront la particularité d'être totalement indépendants l'un de l'autre puisque chaque partie s'inspirera d'une des oeuvres de l'auteur. Au moment de présenter ce projet, l'acteur américain avait déclaré être "excité d'explorer et de développer les thèmes indémodables de ce maître de la littérature".

Si on ne sait pas encore quels romans serviront de base à chacun des épisodes, on connaît déjà certains des noms de ceux qui vont les adapter pour les besoins de la série. On retrouvera entre autres Dee Rees, qui a travaillé sur Empire, mais aussi Ronald D. Moore, qui a lui écrit pour Battlestar Galactica, ou encore Matthew Graham, un des scénaristes de Doctor Who.

La date de diffusion est encore inconnue, mais au vu du succès d'autres adaptations de livres de Philip K. Dick comme le film Blade Runner tiré de Do Androids Dream of Electronic Sheep? ou la récente série The Man in the High Castle adaptée du livre du même nom, il y a fort à parier que ce projet arrivera vite sur nos écrans.