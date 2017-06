Bande-annonce: un dessin animé sur les filles badass de Star Wars

Une série de capsules de trois minutes sera dévoilée sur YouTube à partir du 3 juillet prochain à raison d'un épisode par jour, et atterrira ensuite sur Disney Channel. Celles-ci raconteront de courtes histoires permettant d'approfondir le background des différentes héroïnes croisées au fil de la saga. À noter que les personnages de Sabine Wren et Ahsoka Tano sont issus du dessin animé Star Wars Rebels, récente production de Disney qui se situe chronologiquement entre l'épisode III et Rogue One.

Si Star Wars: Forces of Destiny sera disponible gratuitement sur YouTube, ce n'est pas innocent: la sortie du dessin animé sera assortie d'une nouvelle série de produits dérivés (figurines, livres, vêtements...). Pas de doute: Disney compte bien traire sa vache à lait jusqu'à la dernière goutte...