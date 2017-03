[À la télé ce soir] Zapped: Frank Zappa par Frank Zappa

"Pour beaucoup de gens, écrivait le Time en 1969, Zappa est une force ténébreuse, barbu, grossier, sale, totalement obscène, une figure méphistophélique rappelant de manière brutale la capacité de la musique à invoquer le chaos et la destruction." On l'a dit drogué jusqu'à la moelle. A prétendu qu'il chiait sur scène et même qu'il y écrasait de pauvres petits poussins... Beaucoup de légendes ont circulé sur l'excentrique et provocateur Frank Zappa. Mais aussi énigmatique et controversé resta-t-il, le leader des Mothers of Invention fut surtout l'une des personnalités artistiques les plus contestataires, loufoques, libres, aventureuses et brillantes de son temps. Livrant une critique acerbe de la société, une vision clairvoyante, argumentée, décapante des relations entre l'état et la religion, entre l'industrie du disque et la culture jeune, Zappa fut aussi l'un des compositeurs les plus prolifiques de sa génération et toucha à presque tous les styles musicaux populaires et savants de la musique américaine.

Irrévérencieux? Choquant? Zappa était surtout un mec épatant, extrêmement cultivé et plein d'humour qui n'aimait pas les gens obtus aux esprits étriqués. Un musicien avant-gardiste, révolutionnaire, bizarre, féroce et rigolo qui se moquait de tout et de tous (des policiers aux princesses juives américaines, des réacs aux hippies et aux Beatles). Il faut le voir jouer les chefs d'orchestre et faire chanter leurs mélodies sur scène par ses musiciens, le regarder retourner comme des crêpes ces "gens qui savent" en costard cravate sur un plateau de télé et condamner les entraves à la liberté d'expression de Tipper Gore...

Les Mothers of Invention, disait jadis un critique, s'apparentent à "un gang de bikers qui débarque pour piller votre maison et kidnapper votre fille. Même si plutôt que de la violer, ils lui font écouter du Stravinski". Bâti sur une assez incroyable collection d'images d'archives (extraits d'interviews, de concerts, de passages télé...) dans lesquelles Zappa se raconte, le passionnant et fascinant documentaire de Thorsten Schütte met en lumière le génie d'un auteur-guitariste-compositeur, chanteur, producteur et chef d'orchestre. Un homme qui, avant sa mort à 52 ans, le 4 décembre 1993, des suites d'un cancer de la prostate, avait laissé des instructions à ses proches pour que soient finalisés et publiés certains de ses enregistrements. Vous avez dit visionnaire?