[À la télé ce soir] Y-a-t-il un flic?

Un acteur déjà sexagénaire et que le rôle du commandant de bord catastrophique dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? avait rendu culte en 1980, après une déjà longue carrière de second plan. Nielsen devait devenir une vedette à part entière avec le rôle du flic Drebin, dans une série baptisée aux Etats-Unis The Naked Gun et dont les auteurs (David Zucker en tête) alliaient sens du gag et audace, outrances et incongruités. Tout n'est pas irrésistiblement drôle dans la trilogie présentée ce soir, mais le rythme et la quantité de grands moments sont tels qu'on se laisse emporter, sur les traces d'un héros génialement maladroit, appelé à sauver successivement la reine d'Angleterre, le président des Etats-Unis, et... la soirée des Oscars. Trois missions impossibles, menées dans la drôlerie décalée par un Nielsen au sommet de sa réjouissante présence.

Ce mardi 18 juillet à partir de 20h00 sur AB3.