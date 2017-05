[À la télé ce soir] Tunnels de guerre: la grande évasion

Printemps 1942, en plein coeur de la Pologne occupée. Conçu par Göring pour maîtriser la fougue des aviateurs alliés, le Stalag Luft III est réputé inviolable. Sauf que, prêts à tout sauf à placidement patienter derrière des barbelés, une équipée secrète de 800 hommes bousculera l'histoire. Intenable boucanier de l'évasion, le Commandant Roger Bushell exploitera à bon escient chaque force vive à sa disposition et sans outillage moderne, dans un camp surveillé de jour comme de nuit, va concevoir l'une des plus insensées entreprises d'ingénierie souterraine jamais amorcées. Une prouesse technique à l'inventivité débridée dont le travail de titan n'a d'égal que la bravoure de ces soldats. Et fera, souvenir tenace, les choux gras d'Hollywood. Ce documentaire, par la grâce d'exceptionnels témoignages des rares survivants et de brèves mais bienvenues images de synthèse, éclaire d'un jour nouveau cette onde de choc qui ébranlera Hitler lui-même. Car aussi haletante que soit la manoeuvre, l'issue n'en demeure pas moins tragique. Une heure d'escapade garantie.

Documentaire d'Anna Kwak Sialelli. ***(*) Ce vendredi 12 mai à 22.15 sur La Une.