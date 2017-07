[À la télé ce soir] True Detective 2 / Belgique - Pays-Bas

True Detective saison 2 Série policière créée par Nic Pizzolatto. Avec Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, Taylor Kitsch, Kelly Reilly. **(*) Ce lundi 24 juillet à 23h05 sur La Deux.

La première saison de True Detective a été une oeuvre quatre étoiles dans le genre polar mystique, atmosphérique, sauvage, inquiétant et terriblement séduisant -ses narrations en flash-backs, ses trouvailles stylistiques, ses dialogues entre plomb et éthers et les prestations de Matthew McConaughey, Woody Harrelson et Michelle Monaghan. Las, la saison 2 qui s'est d'emblée embarquée avec Colin Farrell, Rachel McAdams et Vince Vaughn dans une extension du domaine de la série hype et bankable, souffre de la comparaison. Passé le générique, somptueuse marque de fabrique allègrement pompée surtout par ici et un peu par là, l'enquête criminelle, que les inspecteurs Ray Velcoro (Farell) et Ani Bezzerides (McAdams) sont amenés à reprendre au sein d'une unité spéciale créée pour l'occasion, fournit le prétexte à fouiller la sauvagerie urbaine, le thème de la paternité, les ressources humaines à deux doigts du break. Toujours sous le sceau de l'étrangeté, avec une volonté affichée de maintenir une ambition narrative (et les coups de force visuels), cette seconde saison s'empêtre plus qu'à son tour dans une complexité qui se révèle davantage un fardeau encombrant qu'une réelle dynamique de quête de sens. Ceux qui survivent à l'ennui apprécieront les scènes d'actions efficaces d'une série qui a renoncé à ses géniales aspérités. (N.B.)

Belgique - Pays-Bas Ce lundi 24 juillet à 20h25 sur La Deux.

Depuis la création de la compétition en 1982, elles étaient toujours restées coincées au niveau de la phase préliminaire ou des matches de barrage. Entraînées par l'ancien joueur du Lierse Ives Serneels, les Belgian Red Flames, les Diables Rouges au féminin, participent cet été au premier Euro de leur Histoire. À la 22e place du classement mondial, la Belgique a été versée dans un groupe relativement homogène avec la Norvège (11e), le Danemark (15e) et les Pays-Bas (12e), par ailleurs organisateurs du tournoi. Avant le coup d'envoi de la compétition, les Belges rêvent d'une qualification pour les quarts de finale et pourront notamment compter sur les services de Tessa Wullaert, qui évolue au VFL Wolfsburg et a été désignée Soulier d'or 2016. Si La Deux propose ce lundi leur dernier match de poule, elle diffusera déjà les rencontres des Flames contre le Danemark (16/07) et la Norvège (20/07). En plein boom (4000 nouvelles affiliées par an en Belgique), le football féminin sera aussi à l'honneur sur France 3 et France 4. (J.B.)