[À la télé ce soir] Tomorrowland

On aimerait avoir des émissions d'une heure racontant Dour, Couleur Café, les Ardentes et le Pukkelpop au jour le jour. La couverture télévisuelle des festivals d'été (Francofolies de Spa exceptées) se limite pourtant depuis longtemps maintenant à une poignée d'images dans les JT. Vent de changement? Plug RTL met cette année les petits plats dans les grands pour couvrir le plus grand festival électro du monde: le gargantuesque Tomorrowland.

Six heures quotidiennes pour Le Live présenté par Jill. Soit des extraits de sets et des interviews de DJ's qui "raconteront leurs plus belles expériences et leurs meilleurs souvenirs dans le festival". Mais aussi une heure par jour pour All Access. David Antoine animant cette émission en direct sur les coulisses d'une édition 2017 qui accueillera notamment en ce deuxième week-end Richie Hawtin, Fatboy Slim, David Guetta et Steve Aoki... Tomorrow never dies.