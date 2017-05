[À la télé ce soir] Tokyo, cataclysmes et renaissances

Tokyo, cataclysmes et renaissances raconte comment la capitale du Japon s'est construite et reconstruite avant, pendant et après les deux destructions massives qui ont manqué de la rayer de la carte en l'espace d'une vingtaine d'années: le séisme du Kanto du 1er septembre 1923 et son incendie biblique (105.000 morts), et le déluge de bombes incendiaires américaines, le 10 mars 1945 (plus de 100.000 victimes). Dix ans plus tard, Tokyo était redevenue une des capitales les plus florissantes du monde, épicentre d'une expansion économique qui va perdurer durant plus de trente ans. Le documentaire vaut surtout pour sa prodigieuse collection d'images d'archives inédites: celles tournées par les frères Lumière en 1898 ou encore le fond japonais qui montre l'occidentalisation rapide de l'Empire nippon et de sa capitale dans la première moitié du XXe siècle, sa phase expansionniste, le seppuku militariste, la reconstruction sous l'égide du général Douglas MacArthur... une formidable fenêtre temporelle sur la vie quotidienne d'une population frappée par la mort, mais qui fait montre d'une résilience hors du commun.

DOCUMENTAIRE DE SHINJI IWATA, ADAPTÉ PAR OLIVIER JULIEN. ***(*) Ce samedi 20 mai à 20h50 sur Arte.