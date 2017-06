[À la télé ce soir] Thema: La chancelière des réfugiés

Cette nuit du 4 au 5 septembre 2015 qui a vu la chancelière Angela Merkel faire fi des procédures européennes régissant le droit d'asile pour ouvrir ses frontières et laisser rentrer un flots d'âmes errantes a été non seulement une (bonne) surprise, mais une action concrète qui a tranché avec l'immobilisme coupable des autres États membres. Arte en fait le point de départ d'une soirée en deux temps. Elle ouvre sur Trois jours en septembre, documentaire haletant où historiens, journalistes, experts, mettent en perspective les circonstances de l'ouverture décidée par la chancelière, sans en voiler ni les conséquences incertaines ni les difficultés: une analyse minutieuse de la politique migratoire allemande et européenne. Dans son prolongement, Le destin des autres suit avec tact le quotidien des agents chargés d'examiner les dossiers de demande d'asile en Allemagne. Un travail délicat, subjectif dont dépend une vie, ou plusieurs. C'est là l'occasion de remettre certaines pendules à l'heure et d'écarter les fantasmes et lieux communs autour de l'accueil des réfugiés et du droit d'asile en Europe.

