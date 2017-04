[À la télé ce soir] The Walking Dead 7

La 7e saison démarre dans le sang pour finir en capilotade, comme si les auteurs de The Walking Dead signaient la retraite dans le désordre des ambitions scénaristiques et visuelles d'une série qui aura tenu en haleine et déchainé les critiques et les internautes durant 6 saisons. Personnages boursoufflés proches de la caricature (et pour certains comme tirés d'un mauvais reboot de Mad Max), images bâclées et mises en scène indignes, tension retenue mollement par des crescendos de violence gratuite qui ne débouchent sur aucune résolution ni aucun enjeu majeur, ou si peu. On dirait que Scott Gimple, le show runner de la série, est parti en vacances et a filé les clés du camion à des saboteurs. Dire qu'en annonçant le 100e épisode, qui ouvrira la 8e saison en octobre prochain, il en a promis encore au moins autant de plus à base de zombies et d'humains au jus... Au vu des râles poussifs de la 7e saison, l'annonce fait craindre le pire.

SÉRIE DE SCOTT GIMPLE. AVEC ANDREW LINCOLN, NORMAN REEDUS, STEVEN YEUN ET LAUREN COHAN. ** Ce mardi 25 avril à 20h30 sur Be Series.