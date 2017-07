[À la télé ce soir] The Truman Show

Soudain, tombant du ciel, un spot électrique vient s'écraser sur le sol. Mais est-ce vraiment du ciel, ou d'un décor de studio, que l'accessoire d'éclairage s'est détaché? Et l'existence même de Truman Burbank, brave type toujours positif, est-elle une vraie vie ou un spectacle de téléréalité monté à son insu? The Truman Show est de ces rares films qui font réfléchir tout en divertissant. Un conte moderne épinglant la présence de plus en plus invasive des caméras et des écrans, les dérives de la télévision, tout en faisant rire et s'émouvoir avec le personnage joué par Jim Carrey. Le comédien habitué aux délires les plus burlesques adopte ici une retenue à la mesure d'un fort et bon sujet. Derrière la caméra, Peter Weir (Pique-nique à Hanging Rock, Le Cercle des poètes disparus) signe un de ses meilleurs films. Et Ed Harris est impeccable en manipulateur stylé.

Comédie dramatique de Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris. 1998. **** Ce lundi 31 juillet à 20h00 sur AB3.