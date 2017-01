[À la télé ce soir] The Reunion

Non conviée à une réunion d'anciens de son école, la réalisatrice s'y impose pour bientôt confronter les uns et les autres à leur comportement d'antan, lorsqu'elle était leur souffre-douleur. Reconstitution fictionnelle, le déballage est explosif; il ouvre sur un autre film, quand Odell décide de montrer à ses anciens condisciples les images qu'elle a filmées. Inscrite au croisement du documentaire et de l'autofiction, la démarche accouche d'un film étonnant, posant des questions sensibles, mais prisonnier d'un dispositif trop complaisant...

De et avec Anna Odell. Avec Robert Fransson, Sandra Andreis, Anders Berg. 2014. ** Ce mardi 24 janvier à 21h20 sur La Trois.