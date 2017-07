[À la télé ce soir] The Queen

Ni pensum hagiographique ni satire mordante, le spectacle reconstitue avec art et esprit les graves heures, jours et semaines suivant le décès brutal de la princesse Diana. Un événement tragique auquel la reine réagira d'abord par un silence distant, avant que son jeune et tout neuf Premier ministre Tony Blair s'emploie à la convaincre d'accomplir les gestes qui soulageront le peuple et l'image de la Couronne. Face à un Michael Sheen très crédible, Helen Mirren signe dans le rôle titulaire une interprétation splendide. La grande actrice obtiendra simultanément deux Golden Globes, pour The Queen et la mini-série... Elizabeth I. Royale, qu'on disait!

Film biographique de Stephen Frears. Avec Helen Mirren, James Cromwell. 2006. **** Ce dimanche 23 juillet à 20h55 sur Arte.