[À la télé ce soir] The Lone Ranger

Sans surprise, un Johnny Depp au maquillage outrancier surjoue l'Indien à la masse dans ce western pop-corn conçu comme une (longue) immersion dans un parc d'attractions Disney. Prévisible au possible, ce buddy movie au Far West cherche à appliquer au film de cow-boys la recette qui a fait le succès de la franchise Pirates of the Caribbean, soit le dépoussiérage d'un genre phare de l'âge d'or hollywoodien sous forme de blockbuster alliant classicisme et modernité. Pour un divertissement spectaculaire mais sans âme.

DE GORE VERBINSKI. AVEC ARMIE HAMMER, JOHNNY DEPP. 2013. Ce lundi 10 juillet à 20h00 sur Club RTL.