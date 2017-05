[À la télé ce soir] Terrorisme, raison d'État

"Ne craignez-vous pas, si vous frappez du mercure avec un marteau, qu'il éclate en mille morceaux?" Deux jours après le 11 septembre, Richard Dearlove, directeur des services secrets britanniques, s'adresse à son homologue américain Cofer Black qui lui expose le projet martial de l'administration Bush. Plus que d'annihiler le terrorisme, cette posture aura pour conséquence de l'éparpiller et de lui permettre d'essaimer. "L'histoire nous donnera raison" disaient Bush et ses défenseurs. Le documentaire en deux parties du réalisateur Ilan Ziv est une démonstration aussi implacable que désolante de leur erreur et de ses corollaires. Il montre les étapes de l'escalade dans la lutte contre le terrorisme entre les premiers attentats de Nairobi en 1998 jusqu'aux années 2010 avec, pour point d'ancrage, l'agression traumatisante commise par Al-Qaeda sur le sol américain le 11 septembre 2001, le concert des nations alliées qui vont porter leur aide dans l'invasion de l'Afghanistan puis de l'Irak. Il offre une analyse a posteriori de la rhétorique bushienne à travers les témoins de l'époque, certains fidèles à leurs actes passés (le néoconservateur Richard Perle), d'autres rongés par la culpabilité ou la tristesse (Colin Powell, Lawrence Wilkerson, Richard Dearlove...). Tous permettent de comprendre combien les concepts forgés par une administration pourtant depuis largement discréditée, portant un paradigme nouveau, avec son champ lexical primaire, sa vision dichotomique sans nuances possibles, restent plus que jamais agissants. Et pourquoi cette guerre qui a ravagé le Moyen-Orient et causé des centaines de milliers de morts est devenue la plus grande menace pesant sur nos démocraties...

DOCUMENTAIRE D'ILAN ZIV. ****(*) Ce mardi 23 mai à 20h50 sur Arte.