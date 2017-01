[À la télé ce soir] Tempest storm: la reine du burlesque

"C'est moi qui aie collé les strass sur ce string. On ne peut pas monter sur scène avec une tenue quelconque. C'est le show-business. Plus ça brille, mieux c'est." Elle a été l'amante d'Elvis Presley ("je lui ai tout appris"), de Nat King Cole, Mickey Rooney et Kennedy, et l'amie et voisine de Marilyn Monroe. Elle a tourné avec Bettie Page (qui interprétait sa femme de chambre) et a récemment enregistré un disque avec Jack White. Avec son buste trop généreux pour les standards de l'époque (cette poitrine tellement opulente qu'elle l'empêcha de devenir mannequin), Tempest Storm est devenue la plus célèbre des effeuilleuses et incarne toujours aujourd'hui, à bientôt 89 ans, les débuts de l'art burlesque. Nimisha Mukerji raconte sans génie le parcours d'une légende. Une fille récompensée parce qu'elle avait les deux plus beaux accessoires d'Hollywood. Une femme de conviction violée à treize ans, mariée quatre fois (notamment à un Noir, contre toutes les conventions de l'époque) et signant aujourd'hui des photos dans des conventions pour 25 dollars...

DOCUMENTAIRE DE NIMISHA MUKERJI. *** Ce dimanche 8 janvier à 23h00 sur Arte.