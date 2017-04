[À la télé ce soir] Témoin sous silence

Pensant se mettre à l'abri des regards indiscrets dans une usine désaffectée, deux adolescents voient leurs préliminaires prometteurs interrompus brutalement par un quadruple homicide sanglant, perpétré sous leurs yeux. Échappant de peu au meurtrier, ils fuient avec l'arme du crime. L'enquête échoit à la mère adoptive d'un des deux tourtereaux, Helen, ancien officier de la brigade criminelle. En provenance de Norvège, Témoin sous silence suit à la lettre les codes du thriller nordique, qui plonge ses racines dans les maux d'une société protestante hypocrite aux secrets bien gardés. Les lourds non-dits intimes côtoient les meurtres et les guerres de gangs. Les plaies communes et individuelles sont purulentes. Avec tout ça, l'histoire écrite par Jarl Emsell Larsen et la photo de Lars Vestergaard (qui a oeuvré sur le bijou Borgen) confèrent normalité et réalisme aux personnages et aux situations, bien ancrés dans leur époque, sans les lourder de banalités ou de tensions factices. Et malgré quelques légères sorties du domaine du crédible et autres clichés sur les gangs de motards, l'histoire tient remarquablement la route. Chronique sociale façon polar et suspense bien fichu, Témoin sous silence pâtit néanmoins d'une version française un peu trop empruntée qui ne rend pas hommage aux enjeux sournois et retors qui sous-tendent cette série noire.

SÉRIE POLICIÈRE DE JARL EMSELL LARSEN. AVEC ANNEKE VON DER LIPPE, AXEL BøYUM, ODIN WAAGE, TEHILLA BLAD ET PER KJERSTAD. ***(*) Ce jeudi 27 avril à 20h55 sur Arte.