[À la télé ce soir] Tellement fan: les groupies contre-attaquent

Il est souvent considéré comme un malade ou un détraqué. Généralement utilisé au cinéma en mode déséquilibré qui poursuit son idole, la séquestre quand il ne cherche pas purement et simplement à la supprimer... Fille hystérique, garçon psychopathe. Les clichés qui entourent le fan se bousculent. Maxime Donzel, réalisateur du docu Tellement gay qui brossait le portrait de la culture homo, s'attaque au sujet en en retraçant l'histoire. Depuis l'attachement excessif et irrationnel déjà présent devant les chanteurs d'opéra au XVIIIe siècle jusqu'à la mode du cosplay. Cette activité très courante au Japon, et de plus en plus de par chez nous, qui consiste à se déguiser en ses personnages préférés. L'admirateur étant devenu un véritable sujet d'étude, les experts et les spécimens (on croise même Cynthia Plaster Caster qui moulait les pénis des stars du rock) se succèdent pour raconter une réalité plurielle. Le fan esthète, collectionneur, érudit, militant, solitaire... Celui qui refuse de croire en la mort de son idole ou qui cherche comme la groupie un rapport charnel. Fans fictions (Cinquante nuances de Grey n'est-il pas né de Twilight?), fans films et autres déclinaisons répandues par YouTube et les réseaux sociaux... Les fans sont aujourd'hui devenus des producteurs de contenu, des créateurs et des atouts non négligeables en terme de communication. Voyage dans le temps et zoom sur les nouvelles formes d'adoration...

Documentaire de Maxime Donzel. ***(*) Ce vendredi 19 mai à 22h25 sur Arte.