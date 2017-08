[À la télé ce soir] Sur des braises

Film singulier, Sobre las brasas voit les documentaristes Bénédicte Liénard et Mary Jimenez se pencher sur le quotidien d'une famille tentant de survivre de la fabrication de charbon de bois suivant des procédés ancestraux au coeur de l'Amazonie péruvienne. Une existence précaire, que les cinéastes donnent à partager de l'intérieur, s'accrochant aux pas de Nancy, mère-courage dont le combat se décline au fil de l'Ucayali -aux frontières de l'irréel. De la lueur spectrale émerge un monde fascinant, que semble rattraper le temps jusqu'à le menacer de disparition, sous le double coup des assauts faits au paysage amazonien et d'une logique économique sans égards pour les faibles. En résulte un portrait fort humain du désordre du monde, âcre et pénétrant à la fois.

