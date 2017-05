[À la télé ce soir] Snow Therapy / Cameraperson

Snow Therapy Drame de Ruben Östlund. Avec Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wettergren. 2014. **** Ce lundi 29 mai à 20h50 sur Arte.

Un couple suédois et ses enfants profitent de vacances de ski dans les Alpes. La neige est bonne, le soleil brille, l'hôtel est luxueux et la détente assurée. Sauf que lors d'un déjeuner en terrasse, une avalanche se produit, déferlant vers les convives. Elle s'arrêtera juste à temps mais, saisi de panique, Tomas a pris la fuite tandis qu'Ebba s'attachait à protéger leurs enfants, au risque de sacrifier sa propre vie. Plus de peur que de mal, dira le père. Mais son bref instant d'égoïsme, de lâcheté, a ouvert une brèche dans le bonheur sans tache dont la petite famille offrait l'image souriante et blonde... Auteur déjà du glaçant Play et de l'ironique Happy Sweden, Ruben Östlund poursuit avec Snow Therapy son exploration fascinante de l'autre côté des cartes, de la face sombre de nos sociétés d'apparence. Il le fait admirablement, distillant le malaise avec un art consommé. (L.D.)

Cameraperson Documentaire de Kirsten Johnson. ***(*) Ce lundi 29 mai à 00h40 sur Arte.

"Cela fait 25 ans que je réalise des documentaires. Au départ, j'avais tourné ces séquences pour d'autres films mais il faut les voir aujourd'hui comme mon autobiographie." Depuis un quart de siècle, Kirsten Johnson est chef opératrice. Elle a travaillé avec Michael Moore (Fahrenheit 9/11), Kirby Dick (The Invisible War) ou encore Laura Poitras sur son documentaire Citizenfour, consacré à Edward Snowden. Un berger sur ses chemins de rocaille, des éclairs dans le Missouri, des boxeurs à Brooklyn... Une maternité au Nigéria, des danseurs fous en Ouganda, un parc d'attraction à Kaboul et un site de détention des prisonniers d'Al-Qaïda... Dans son docu Cameraperson, Johnson télescope des rushes tournés aux quatre coins du monde. Au travers de ces images, des lieux de viol et d'asservissement comme des séquences plus personnelles de ses jumeaux et de sa mère atteinte d'Alzheimer, elle se raconte et questionne son métier. Ses implications, ses difficultés et ses contraintes. Un film aussi intéressant que singulier. (J.B.)