[À la télé ce soir] Silex and the City

"C'est du darwinisme télévisuel, nous nous arrêtons avant que la série ne se fossilise." L'heure des adieux paléolithiques a sonné. Ce lundi commence sur Arte la cinquième et dernière saison de Silex and the City. Trente nouveaux épisodes pour prendre congé d'une capsule humoristique qui débarquera au mieux en 2018, au pire en 2019, au cinéma. Dans cette ultime salve, Blog, prof de chasse dans une Zone d'évolution prioritaire, Spam, prof de préhistoire géo, et leurs enfants, Web et URL, jouent notamment au Lascaux-Million, s'émeuvent d'un attentat au Darwin Hebdo et partagent leur amour pour la Nouvelle Vague, Mollusque Godard, Anchois Truffaut et les 400 Poulpes... Jul, qui vient de sortir le tome 7 de Silex en BD, a réuni pour l'occasion une tripotée d'invités. De Tintin à Omar Sharif en passant par Nicolas Hulot, Arnaud Montebourg et même Charline Vanhoenacker, qui ont tous donné de la voix. In grotte we trust...

SÉRIE D'ANIMATION DE JUL. **** À partir de ce lundi 2 janvier à 20h45 sur Arte.