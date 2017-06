[À la télé ce soir] Sanatorium Europa: le refuge des écrivains

Pureté de l'air, douceur du climat, cadre idéal pour apaiser les nerfs... Au début du XXe siècle, c'est là où les âmes les plus sensibles se réfugiaient pour remédier au malaise qui les rongeait, répondre aux grands questionnements que l'époque leur inspirait. Ces sanatoriums, centres de soin fort chics, certains s'y ressourçaient des semaines, voire des mois... Avant que n'éclate la Première Guerre mondiale, Thomas Mann (qui y trouva l'inspiration pour La Montagne magique) et Hermann Hesse allaient d'ailleurs se réfugier dans des cures sur les bords des lacs italiens. Partie à la rencontre du philosophe Andreas Weber et de la politologue Ulrike Guérot (qui veut faire de l'Europe une république), l'Allemande Julia Benkert trace des parallèles avec notre époque et se demande comment les poètes et les penseurs avaient réagi à la première crise européenne. Les sanatoriums ne sont plus que des ruines aujourd'hui. Symbole, un de plus, de la déconfiture actuelle. Un docu très philo sur fond de neurasthénie, d'utopie, de végétarisme et de retour à la nature...

Documentaire de Julia Benkert. ***(*) Ce mercredi 28 juin à 22h40 sur Arte.