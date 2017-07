[À la télé ce soir] Robin Hood: en vert et contre tous

Comment un champion de tir à l'arc venu de Nottingham a-t-il incarné cette idée finalement et moralement plutôt sympa de redistribution des richesses: dérober aux riches pour donner aux pauvres? Jean-Marie Nizan et Philippe Traversat brossent le portrait de Robin des Bois et racontent son évolution à travers le temps. Cette époque lointaine où ses exploits violents étaient transmis par tradition orale et chansons de geste. Son tournant romantique, son entrée dans la littérature jeunesse aux États-Unis en 1883 grâce à Howard Pyle. Et bien évidemment son succès au cinéma. Chez Disney, en dessin animé, ou sous les traits de Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Kevin Costner et Russell Crowe... "Si les gamins veulent se prendre pour Robin des Bois, ça me semble une bonne graine de semée", commente François Ruffin, le réalisateur de Merci Patron, entre des interviews de Ridley Scott et de Kevin Reynolds. Une sympathique occasion de redécouvrir le premier super-héros européen médiéval.

Documentaire de Jean-Marie Nizan et Philippe Traversat. ***(*) Ce dimanche 30 juillet à 22h45 sur Arte.