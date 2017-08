[À la télé ce soir] Regarde les hommes tomber

Trois César, dont celui de la meilleure première oeuvre, sont venus couronner ce polar étrange et hautement fascinant, où trois personnages très dissemblables jouent au chat et à la souris. Simon Hirsh (Jean Yanne) n'a qu'une obsession: venger son ami inspecteur de police qui s'est fait tirer dessus et est dans le coma. Marx (Jean-Louis Trintignant) poursuit de son côté un itinéraire d'escroc assez minable avec, attaché à ses basques, un jeune plutôt paumé (Mathieu Kassovitz) qui apprend le "métier". Jacques Audiard, également co-scénariste, adapte un roman américain (Triangle de Teri White) à un contexte français passablement glauque et pourtant captivant jusqu'à la conclusion, surprenante. L'atmosphère est très noire, le pessimisme profond. Un des plus grands réalisateurs français de notre temps annonce la couleur, servi par des comédiens magnifiques...

Film policier de Jacques Audiard. Avec Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, Jean Yanne. 1994. **** Ce lundi 7 août à 20h50 sur Arte.