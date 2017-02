[À la télé ce soir] Rebecca

Rebecca était en fait la première réalisation du grand cinéaste anglais après son exil volontaire aux États-Unis. Pour un coup d'essai à Hollywood, un coup de maître donc! Hitch a emmené son compatriote et immense acteur Laurence Olivier pour jouer le personnage de Maxim de Winter, un riche veuf qui séduit une jeune femme et qui l'emmène -une fois mariés- habiter dans son château de Manderley, sur la côte de Cornouailles. Une demeure ancestrale hantée par la présence de la première Madame de Winter, prénommée Rebecca et que la nouvelle épouse (jouée par Joan Fontaine) aura bien du mal à égaler, elle le sent très vite... Adapté d'un roman de Daphné du Maurier (comme plus tard Les Oiseaux), le film déploie ses charmes vénéneux dans une atmosphère gothique, où l'amour doit être très fort pour dominer la mort. Superbe!

THRILLER DE ALFRED HITCHCOCK. AVEC JOAN FONTAINE, LAURENCE OLIVIER, JUDITH HENDERSON. 1940. ****(*)