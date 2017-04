[À la télé ce soir] Raging Bull

Sur le ring, c'était un grand champion! Le "taureau du Bronx" ne connaissait pas la peur, encaissait la souffrance sans jamais se plaindre. Et ses poings déchaînaient l'enfer. Sugar Ray Robinson et Marcel Cerdan purent en témoigner, au terme de leurs affrontements mythiques avec Jake LaMotta. Dans la vie de tous les jours, par contre, le boxeur italo-américain n'était pas l'exemple qu'il était sur le ring... Martin Scorsese et son acteur fétiche Robert De Niro s'allient pour un de leurs tout meilleurs films, un chef-d'oeuvre à l'impact phénoménal. La boxe a rarement été filmée de manière plus percutante. Et la trajectoire de LaMotta, du néant social à la gloire puis à la chute, marque la mémoire à coups d'images en noir et blanc sublime, entre ultra-réalisme et pertes de contrôle violemment poétiques.

FILM BIOGRAPHIQUE DE MARTIN SCORSESE. AVEC ROBERT DE NIRO, CATHY MORIARTY, JOE PESCI. 1980. ***** Ce lundi 17 avril à 20h50 sur France 5.