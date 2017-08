[À la télé ce soir] Quartet

On n'attendait plus vraiment Dustin Hoffman sur le terrain de la réalisation, et encore moins, sans doute, avec un film aussi british que ce Quartet. L'acteur y plante sa caméra dans la campagne anglaise, à Beecham House, maison de retraite pour musiciens et chanteurs d'opéra, en proie à une vive agitation à l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle pensionnaire, Jean Horton. De quoi raviver les souvenirs du passé, lorsqu'elle composait un quatuor fameux avec trois des résidents, mais aussi rouvrir d'anciennes blessures... Classique dans sa texture, Quartet dispense un charme délicatement ondoyant. Hoffman y relève la déclaration d'amour aux acteurs et artistes d'une réflexion, spirituelle et mélancolique, sur le temps qui passe. Le tout, admirablement servi par des comédiens d'exception, les Maggie Smith, Tom Courtenay et consorts, dont le plaisir, hautement communicatif, explose dans un crépitement de dialogues. Un régal.

COMÉDIE DRAMATIQUE DE DUSTIN HOFFMAN. AVEC MAGGIE SMITH, TOM COURTENAY, MICHAEL GAMBON. 2013. Ce lundi 21 août à 20h55 sur France 3.