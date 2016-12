[À la télé ce soir] Quarry

Cinemax, l'une des petites soeurs d'HBO, s'était fait connaître avec la très musclée Banshee, plaisir coupable où sexe, baston et chouette intrigue faisaient bon ménage, sans que l'on puisse pour autant parler de série d'auteur. La violence et la chair sont encore au rendez-vous, mais avec un poil plus d'ambition, dans Quarry, nouvelle production de la chaîne américaine importée ici par Be TV. Pour une diffusion classique, mais également en streaming sur le site de la chaîne (c'est une première). Il est question d'un ancien soldat qui, revenant du Viêtnam avec une réputation de meurtrier aux basques, va se retrouver au ban de sa communauté. Si sa femme est toujours là pour lui, trouver du travail n'est pas une mince affaire. Au point de voir une organisation criminelle (avec à sa tête, ce bon vieux Peter Mullan, qu'on est toujours ravi de revoir) le solliciter pour différents boulots, notamment celui, peu reluisant, de tueur à gages. Inspiré par les romans éponymes de Max Alan Collins, Quarry plonge dans la moiteur du Mississippi, prend le temps d'installer calmement ses protagonistes, quitte à déstabiliser un peu au départ. Mais on finit par se prendre au jeu, tant le personnage torturé de Mac (interprété avec beaucoup de charisme par Logan Marshall-Green) révèle une épaisseur intéressante.

SÉRIE CINEMAX CRÉÉE PAR GRAHAM GORDY ET MICHAEL D. FULLER. AVEC LOGAN MARSHALL-GREEN, JODI BLAFOUR, PETER MULLAN. ***(*) Ce jeudi 22 décembre à 20h30 sur Be Séries.