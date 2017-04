[À la télé ce soir] Profession: Cinéaste animalier

Depuis plus de quinze ans, elle combine magnifiquement ses deux marottes, dans un bouillonnement tant artistique que militant. Très attachée à cette patrie où les défis humains et environnementaux sont intimement liés, elle sillonne et filme avec un enthousiasme communicatif le moindre recoin de ce pays haut en couleur. Que ce soit dans le Tamil Nadu, où la pression démographique ne cesse de réduire à peau de chagrin l'espace vital des animaux, ou dans le Madhya Pradesh, centre rural et tragiquement pauvre où la pratique archaïque de la chasse a de lourdes conséquences sur la biodiversité, elle lutte sans relâche pour exhorter, au-delà des mots, chaque génération a pérenniser le patrimoine. À suivre la semaine prochaine à l'autre bout du monde, un reportage tout aussi fréquentable sur le sublime travail de Mark Shelley, en Californie.

DOCUMENTAIRE DE WERNER SCHUESSLER. ***(*) Ce samedi 22 avril à 17h20 sur Arte