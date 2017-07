[À la télé ce soir] Podium

Bien avant que Jérémie Renier interprète Cloclo, un autre comédien belge brillait déjà dans le rôle de Claude François. Ou plutôt dans le personnage d'un sosie du chanteur! Benoît Poelvoorde est fantastique, en effet, dans ce Podium adapté par Yann Moix de son propre roman, où nous pouvons suivre les mésaventures d'un certain Bernard Frédéric. Sur la petite planète des sosies de chanteur, notre homme prétend être "le meilleur Claude François". Mais des concurrents, un en particulier, pensent aussi mériter le titre. D'où des rivalités dont le film tire parti pour nous offrir une très plaisante (et aussi un peu grinçante) étude de milieu. Et avant toute chose le portrait d'un personnage riche en contradictions, tout à la fois bon à ce qu'il fait et moins à ce qu'il vit, connaissant une certaine gloire mais qui va bien sûr à la vedette qu'il "singe" avec talent. Poelvoorde signe dans ce rôle plus complexe qu'il n'y paraît une performance de choix. Dansant, chantant, avec une énergie communicative, il fait rire mais il touche aussi, quand il laisse apparaître les faiblesses d'un personnage pas loin d'être un loser sous les paillettes de son costume de scène. Dans un personnage de faux Polnareff, Jean-Paul Rouve est aussi très bien. Lui et Poelvoorde seront restés amis. Et se retrouveraient peu après à l'affiche de Quand je serai petit, où Poelvoorde joue... le père de Rouve.

COMÉDIE DE YANN MOIX. AVEC BENOÎT POELVOORDE, JEAN-PAUL ROUVE, JULIE DEPARDIEU. 2003. ***