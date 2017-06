[À la télé ce soir] Peaky Blinders / Toto le héros

Peaky Blinders Série créée par Steven Knight. Avec Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Tom Hardy et Paddy Considine. ****(*) Ce jeudi 8 juin à 20h55 sur Arte.

Diffusée sur Arte depuis 2015, la saga Shelby entre dans sa 3e saison. Les deux premières ont été marquées par l'ascension de cette famille gitane des bas-fonds et hauts fourneaux de Birmingham jusqu'aux sommets de la pègre anglaise, dans les coups de poing, de pistolet, de rasoir et de billard à trois bandes. D'une violence carnée et métallique à la fois, la série entremêle les petites histoires dans la Grande. Lorsqu'à son retour de la Première Guerre mondiale le troublant et calculateur Tommy (Cillian Murphy) prenait les rènes de la famille, personne ne pouvait imaginer que, moins de 10 ans plus tard, leur chemin depuis les pavés et les flaques de sang vers la richesse et le pouvoir allait les mener à l'éradication des mouvements indépendantistes irlandais et aux magouilles d'un certain Winston Churchill. La saison qui s'ouvre en 1924 aura pour ancrage l'approvisionnement de l'Amérique en alcool, la contre-révolution blanche en Russie et l'ombre d'une mystérieuse organisation qui va emmener les Shelby vers un nouveau palier de violence. La réalisation et les entrelacs complexes du scénario donnent une densité exceptionnelle au récit et à ses protagonistes. Peaky Blinders trace la généalogie de l'histoire économique et politique britannique, et fait remonter ses sables bitumeux dans une saison brasier fascinante où, dans la B.O., Nick Cave, PJ Harvey et Arctic Monkeys jouent encore les forgerons. (N.B.)

Toto le héros Comédie dramatique de Jaco Van Dormael. Avec Michel Bouquet, Jo De Backer, Thomas Godet. 1991. **** Ce jeudi 8 juin à 23h05 sur TV5.

Caméra d'Or au Festival de Cannes au tout début des années 1990, Toto le héros y a révélé un jeune auteur-réalisateur au talent fou, et lancé le phénomène de la reconnaissance internationale d'un nouveau cinéma made in Belgium, original et marquant. Jaco Van Dormael y trace le portrait en forme de mosaïque visuelle d'un homme qui se souvient de sa vie tout en imaginant ce qu'elle aurait pu être s'il n'avait pas -comme il en est persuadé- été échangé à la naissance avec un autre enfant, qui aura du coup été mieux loti... Sur fond de vengeance mais aussi, et surtout, de questionnement sur ce qu'est la vie et ce qui fait son prix, Van Dormael déploie des trésors d'inventivité visuelle, d'humour et d'émotion. Ses flash-backs parfois déroutants forment une texture poétique dans laquelle le génial Michel Bouquet s'inscrit à merveille. (L.D.)