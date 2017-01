[À la télé ce soir] Pacific Rim

S'ouvrant sur la vision soufflante de la destruction de San Francisco, Pacific Rim se déploie dans un futur guère éloigné aux contours d'apocalypse. Monstrueuses créatures sorties des flots, les Kaijus poursuivent leur entreprise de dévastation sans guère rencontrer de résistance, en effet. Jusqu'aux Jaegers, des robots géants contrôlés par deux pilotes et conçus pour les combattre, qui semblent voués au rebut et la planète avec eux. A charge toute-fois pour un vétéran à la tête brûlée (Charlie Hunnam) et une débutante (Rinko Kikuchi) de tenter d'empêcher l'inéluctable.

Super monstres contre super robots, voilà un film qui ne fait certes pas dans la dentelle. Au-delà de l'accomplissement technique, impressionnant, Guillermo Del Toro réussit toutefois à imprimer sa griffe à ce spectaculaire choc des titans (on songe forcément à Godzilla vs Transformers), allant même jusqu'à trouver la grâce le temps d'un flash-back tokyoïte saisissant, tout en ponctuant ce divertissement martial de respirations bienvenues. Dans la guerre annoncée des blockbusters de l'été, Pacific Rim présente assurément de solides arguments...