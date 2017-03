[À la télé ce soir] No Country for Old Men

Renouant avec leur amour du film noir, exprimé très tôt dans Sang pour sang et Miller's Crossing, les surdoués frères Coen décochent une fabuleuse adaptation du roman (déjà formidable) de Cormac McCarthy. C'est l'histoire d'un chasseur texan (Josh Brolin) qui découvre le théâtre d'un massacre entre trafiquants de drogue et s'empare d'une mallette contenant 2 millions de dollars qu'il a trouvée sur place. Une fausse bonne idée car en plus de la police (représentée par Tommy Lee Jones), c'est le cartel qui le cherchera, lançant sur sa piste le plus implacable des exécuteurs (Javier Bardem, hallucinant)... D'une noirceur absolue et d'une rare splendeur formelle, le très angoissant et violent No Country for Old Men ne se contente pas de nous faire vibrer au plus profond de nous-même. Il offre un reflet effrayant d'un monde et d'une société qui changent, allant vers des horizons terrifiants. Cormac McCarthy étant aussi l'auteur du post-apocalyptique La Route...

FILM NOIR DE JOEL COEN, ETHAN COEN. AVEC TOMMY LEE JONES, JAVIER BARDEM, JOSH BROLIN. 2007. ****(*) Ce dimanche 12 mars à 20h55 sur France 2.