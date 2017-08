[À la télé ce soir] Mud / Au coeur des Tornados

Mud Drame de Jeff Nichols. Avec Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tye Sheridan. 2013. **** Ce dimanche 13 août à 23h55 sur France 2.

Lors d'une ballade en pleine nature, deux adolescents découvrent un homme qui s'est réfugié sur une île, au milieu du fleuve Mississippi. L'inconnu a un serpent tatoué sur le bras, possède un revolver de gros calibre et cache quelques lourds secrets. Les gamins vont nouer avec celui qui se fait appeler Mud une alliance singulière: ils l'aideront à réparer un bateau pour préparer sa fuite et il offrira sa part de rêve aux deux garçons, spécialement à Ellis, qui souffre du divorce de ses parents... Matthew McConaughey trouve un de ses meilleurs rôles dans ce très beau film de Jeff Nichols. Le réalisateur de Take Shelter et de Midnight Special confirme pour sa part un formidable talent pour cerner l'étrange au coeur du quotidien et la profondeur humaine à la marge de la norme sociale. Avec aussi la toujours excellente Reese Witherspoon et de jeunes acteurs intenses. Un film à ne pas rater! (L.D.)

Au coeur des Tornados Documentaire de Vincent Langendries. ***(*) Ce dimanche 13 août à 19h25 sur La Deux.

En ce deuxième week-end d'août, les Belgian Tornados disputeront à Londres les championnats du monde d'athlétisme et tenteront de faire briller ce relais 4x400 mètres qui a déjà valu à la Belgique tant de satisfaction. En avril dernier, Vincent Langendries et le cameraman Bruno Gathy ont suivi pendant quatre jours aux Bahamas l'équipe emmenée par Jacques Borlée lors des championnats du monde de relais. Les vertus du petit-déjeuner, les bains froids et les séances de kiné... Entre ses fils Kevin et Dylan qui partagent le même lit (Jonathan, blessé, n'était pas du voyage), des petits bouts d'interviews très politiquement correctes de Julien Watrin mais aussi du nouveau-venu, néerlandophone, Michael Rossaert, Au coeur des Tornados est une sympathique mais trop courte (23 minutes seulement) immersion dans la famille du 4x400 pimentée par quelques situations assez cocasses comme une rencontre avec Carl Lewis et l'indignation des jeunes athlètes devant leur télé et l'énorme erreur d'arbitrage dont fut victime Goffin contre Nadal à Monte-Carlo. À vos marques... (J.B.)