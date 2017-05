[À la télé ce soir] Mr. Turner

Au milieu du XIXe siècle, les dernières années de la vie de J.M.W. Turner, peintre immense et homme plutôt secret et farouche malgré le succès qui est le sien à l'époque. Timothy Spall tient remarquablement et aussi sobrement le rôle de l'artiste, confronté au décès de son père (qui était aussi son assistant) puis marqué par sa rencontre avec la propriétaire d'une pension de famille, lors d'un des nombreux voyages nourrissant son inspiration. Derrière la caméra, l'excellent Mike Leigh tourne avec justesse, au présent, échappant aux conventions du film "en costumes" pour rendre très proche, palpable, le crépuscule d'un maître dont le génie lui fit annoncer l'impressionnisme et, par-delà, tout un pan de l'art moderne. Une émotion précieuse se dégage d'une oeuvre aussi modeste en surface que riche en profondeur.

FILM BIOGRAPHIQUE DE MIKE LEIGH. AVEC TIMOTHY SPALL, PAUL JESSON, DOROTHY ATKINSON. 2014. ****(*) Ce jeudi 25 mai à 23h50 sur France 3.