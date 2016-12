[À la télé ce soir] Mr. Dynamite: The Rise of James Brown

La vie de James Brown n'ayant pas comme celle de Ray Charles (Ray), Ian Curtis (Control), Bob Dylan (l'audacieux I'm Not there) ou même Johnny Cash (Walk the Line) eu droit à une adaptation cinématographique digne de ce nom, Mr. Dynamite est l'objet audiovisuel idéal pour découvrir le parcours tumultueux et l'ascension fulgurante de l'inarrêtable Sex Machine. Son enfance difficile (abandonné par ses parents, il racolait des clients pour les putes et jouait des claquettes pour quelques pièces), son perfectionnisme tyrannique, son rapport au fric (il foutait sans cesse des amendes à ses musiciens) et cette main qu'il avait si légère avec les femmes. Ni hagiographie ni portrait à charge, rythmé par les commentaires de James, des interviews de Mick Jagger (qui a produit le documentaire), des frères Maceo et Melvin Parker, de Chuck D et de l'homme qui le couvrait à chaque concert de sa cape, Mr. Dynamite est un must. Say it loud...

DOCUMENTAIRE D'ALEX GIBNEY. **** Ce vendredi 23 décembre à 22h15 sur Arte.